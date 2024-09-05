Путин поручил поднять выплату на ипотеку многодетным в дальневосточных регионах
Президент России Владимир Путин поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн руб. выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн руб., нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу», – сказал он.
Глава государства попросил ускорить принятие нормативных актов, чтобы данная мера заработала с 1 июля текущего года, то есть задним числом.
С 3 по 6 сентября 2024 г. во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ запланировано около 100 мероприятий. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В пленарной сессии, помимо Путина, принимает участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.