Прощание с зампредседателя партии «Яблоко» Сергеем Иваненко пройдет 7 сентября
Прощание с заместителем председателя партии «Яблоко», председателем Московского отделения партии Сергеем Иваненко состоится 7 сентября на Троекуровском кладбище в 12:00. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
«Прощание с Сергеем Викторовичем Иваненко состоится в субботу, 7 сентября, на Троекуровском кладбище (зал прощаний). После окончания пройдет погребение», – говорится в сообщении.
Иваненко родился 12 января 1959 г. в Грузинской ССР. Окончил экономический факультет МГУ, после выпуска пять лет работал в университете до 1990 г. Он был депутатом первых трех созывов Госдумы с 1993 по 2003 г. Стал автором и соавтором более 80 законопроектов. После окончания депутатских полномочий на четыре года перешел на пост вице-президента в Российскую шахматную федерацию, а также стал председателем Российской шахматной лиги. У Иваненко был разряд мастера спорта по шахматам.
Занимал должность первого заместителя председателя партии «Яблоко» с 2004 по 2008 г. (при Григории Явлинском), должность зампредседателя – с 2016 г. и до конца жизни (при Эмилии Слабуновой и Николае Рыбакове). Его называли «серым кардиналом» «Яблока». Кроме того, с 2019 г. Иваненко возглавлял Московское отделение партии.
В 2001 г. Иваненко был удостоен медали «Защитнику свободной России», которая считается первой государственной наградой РФ (была учреждена в 1992 г.). В 2002 г. получил благодарность от президента России Владимира Путина. Российский лидер отметил его вклад в разработку проекта федерального бюджета на 2002 г.