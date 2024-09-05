Прощание с зампредседателя партии «Яблоко» Сергеем Иваненко пройдет 7 сентября

Иваненко родился 12 января 1959 г. в Грузинской ССР. Окончил экономический факультет МГУ, после выпуска пять лет работал в университете до 1990 г. Он был депутатом первых трех созывов Госдумы с 1993 по 2003 г. Стал автором и соавтором более 80 законопроектов. После окончания депутатских полномочий на четыре года перешел на пост вице-президента в Российскую шахматную федерацию, а также стал председателем Российской шахматной лиги. У Иваненко был разряд мастера спорта по шахматам.