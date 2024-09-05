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Прощание с зампредседателя партии «Яблоко» Сергеем Иваненко пройдет 7 сентября

Ведомости

Прощание с заместителем председателя партии «Яблоко», председателем Московского отделения партии Сергеем Иваненко состоится 7 сентября на Троекуровском кладбище в 12:00. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

«Прощание с Сергеем Викторовичем Иваненко состоится в субботу, 7 сентября, на Троекуровском кладбище (зал прощаний). После окончания пройдет погребение», – говорится в сообщении.

4 сентября Иваненко умер на 66-м году жизни.

Иваненко родился 12 января 1959 г. в Грузинской ССР. Окончил экономический факультет МГУ, после выпуска пять лет работал в университете до 1990 г. Он был депутатом первых трех созывов Госдумы с 1993 по 2003 г. Стал автором и соавтором более 80 законопроектов. После окончания депутатских полномочий на четыре года перешел на пост вице-президента в Российскую шахматную федерацию, а также стал председателем Российской шахматной лиги. У Иваненко был разряд мастера спорта по шахматам.

Занимал должность первого заместителя председателя партии «Яблоко» с 2004 по 2008 г. (при Григории Явлинском), должность зампредседателя – с 2016 г. и до конца жизни (при Эмилии Слабуновой и Николае Рыбакове). Его называли «серым кардиналом» «Яблока». Кроме того, с 2019 г. Иваненко возглавлял Московское отделение партии.

В 2001 г. Иваненко был удостоен медали «Защитнику свободной России», которая считается первой государственной наградой РФ (была учреждена в 1992 г.). В 2002 г. получил благодарность от президента России Владимира Путина. Российский лидер отметил его вклад в разработку проекта федерального бюджета на 2002 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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