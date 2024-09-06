Захарова: к спонсирующим ВСУ спортсменам понимания быть не может
К спортсменам, которые не только принимают участие в соревнованиях, но и спонсируют ВСУ, терпимости и понимания быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Это деньги, которые идут на убийство наших граждан, и наших военных, и жителей наших регионов – новых, традиционных наших регионов, на убийство детей, на разрушение гражданской инфраструктуры. Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», – сказала она (цитата по ТАСС).
Захарова также исключила «примирительный тон» по отношению к таким атлетам.
30 августа СК России возбудил уголовное дело против бывшего игрока сборной Украины, а также «Анжи» и «Локомотива» Александра Алиева по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Движение «Ветераны России» обратило внимание на призывы спортсмена «убивать мирное население Курской области». Ранее видео с человеком, похожим на Алиева, опубликовал Telegram-канал Shot.