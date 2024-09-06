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Захарова: к спонсирующим ВСУ спортсменам понимания быть не может

Ведомости

К спортсменам, которые не только принимают участие в соревнованиях, но и спонсируют ВСУ, терпимости и понимания быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это деньги, которые идут на убийство наших граждан, и наших военных, и жителей наших регионов – новых, традиционных наших регионов, на убийство детей, на разрушение гражданской инфраструктуры. Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», – сказала она (цитата по ТАСС).

Захарова также исключила «примирительный тон» по отношению к таким атлетам.

30 августа СК России возбудил уголовное дело против бывшего игрока сборной Украины, а также «Анжи» и «Локомотива» Александра Алиева по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Движение «Ветераны России» обратило внимание на призывы спортсмена «убивать мирное население Курской области». Ранее видео с человеком, похожим на Алиева, опубликовал Telegram-канал Shot.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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