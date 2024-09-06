Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело

Монеточка публично осудила начавшуюся в феврале 2022 г. специальную военную операцию на Украине и уехала из России в Литву. В январе 2023 г. Минюст РФ внес ее имя в реестр иноагентов. В июне того же года Басманный суд Москвы назначил исполнительнице штраф в размере 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). 18 апреля этого года Мосгорсуд оставил в силе административное наказание.