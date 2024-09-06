Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
В отношении российской певицы и автора песен Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Дело заведено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). 26-летней Монеточке грозит лишение свободы на срок до двух лет. В прокуратуре добавили, что держат на контроле расследование в отношении Гырдымовой.
Монеточка публично осудила начавшуюся в феврале 2022 г. специальную военную операцию на Украине и уехала из России в Литву. В январе 2023 г. Минюст РФ внес ее имя в реестр иноагентов. В июне того же года Басманный суд Москвы назначил исполнительнице штраф в размере 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). 18 апреля этого года Мосгорсуд оставил в силе административное наказание.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.