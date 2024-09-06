СК предъявил обвинение замкомандующего Ленинградским военным округом
Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России предъявило обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о взятке. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Муминджанов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
Вину в получении взятки Муминджанов не признал.
3 сентября военный суд Москвы арестовал Муминджанова по делу о взятке. Судебный процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. Согласно решению суда, он пробудет под арестом до 2 ноября.
По данным следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это Муминджанов получил взятку на общую сумму свыше 20 млн руб.
В тот же день СК сообщил, что в собственности генерал-майора и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность их приобретения проверяется.