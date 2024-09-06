Лихачев рассказал о покушении на экс-мэра Энергодара Андрея Шевчика
Несколько дней назад на бывшего мэра Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика, работающего на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), совершили покушение. Об этом рассказал журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллегу, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика. Он тяжело пострадал», – отметил Лихачев (цитата по ТАСС).
По его словам, при покушении также пострадала жена экс-мэра. Это показывает, что на Украине не успокаиваются. Вооруженные силы страны наносят удары по инфраструктуре, атомным электростанциям и персоналу на станциях, продолжают звучать угрозы, отметил гендиректор «Росатома».
В мае 2022 г. на Шевчика было совершено покушение. Взрывное устройство сработало в подъезде дома экс-мэра, он и его охранник были ранены.
4 сентября 2024 г. директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Запорожскую область для посещения атомной электростанции. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита директор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.