Лихачев рассказал о покушении на экс-мэра Энергодара Андрея Шевчика

4 сентября 2024 г. директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Запорожскую область для посещения атомной электростанции. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита директор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.