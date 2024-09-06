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Лихачев рассказал о покушении на экс-мэра Энергодара Андрея Шевчика

Ведомости

Несколько дней назад на бывшего мэра Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика, работающего на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), совершили покушение. Об этом рассказал журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллегу, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика. Он тяжело пострадал», – отметил Лихачев (цитата по ТАСС).

По его словам, при покушении также пострадала жена экс-мэра. Это показывает, что на Украине не успокаиваются. Вооруженные силы страны наносят удары по инфраструктуре, атомным электростанциям и персоналу на станциях, продолжают звучать угрозы, отметил гендиректор «Росатома».

В мае 2022 г. на Шевчика было совершено покушение. Взрывное устройство сработало в подъезде дома экс-мэра, он и его охранник были ранены.

4 сентября 2024 г. директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Запорожскую область для посещения атомной электростанции. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита директор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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