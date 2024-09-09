Роспотребнадзор: в России не циркулирует обнаруженный в Китае ортонаировирус
«В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении ортонаировируса в Китае. <...> Циркуляция ортонаировируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована», – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР, добавили в ведомстве.
Согласно исследованию китайских ученых, опубликованному в начале сентября в журнале The New England Journal of Medicine, впервые ортонаировирус (Wetland virus (WELV)) был выявлен в 2019 г. у человека, укушенного клещом в водно-болотном парке во Внутренней Монголии. Впоследствии вирус зарегистрировали еще у 17 пациентов из Внутренней Монголии, а также в китайских провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.
Среди симптомов – лихорадка, головокружение, головная боль, недомогание, миалгия, артрит и боль в спине. У одного пациента также наблюдались неврологические симптомы. Кроме того, WELV был выявлен у пяти видов клещей, овец, лошадей, свиней и забайкальских цокоров в северо-восточном Китае. Ученые предполагают, что возможным источником вируса является клещ.