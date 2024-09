Роспотребнадзор: в России не циркулирует обнаруженный в Китае ортонаировирус

Согласно исследованию китайских ученых, опубликованному в начале сентября в журнале The New England Journal of Medicine, впервые ортонаировирус (Wetland virus (WELV)) был выявлен в 2019 г. у человека, укушенного клещом в водно-болотном парке во Внутренней Монголии. Впоследствии вирус зарегистрировали еще у 17 пациентов из Внутренней Монголии, а также в китайских провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.