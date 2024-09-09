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Роспотребнадзор: в России не циркулирует обнаруженный в Китае ортонаировирус

Ведомости

Циркуляции ортонаировируса, выявленного в Китае, в России не наблюдается, Роспотребнадзор контролирует ситуацию. Об этом сообщили в самом ведомстве, передает «Интерфакс».

«В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении ортонаировируса в Китае. <...> Циркуляция ортонаировируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР, добавили в ведомстве.

Согласно исследованию китайских ученых, опубликованному в начале сентября в журнале The New England Journal of Medicine, впервые ортонаировирус (Wetland virus (WELV)) был выявлен в 2019 г. у человека, укушенного клещом в водно-болотном парке во Внутренней Монголии. Впоследствии вирус зарегистрировали еще у 17 пациентов из Внутренней Монголии, а также в китайских провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

Среди симптомов – лихорадка, головокружение, головная боль, недомогание, миалгия, артрит и боль в спине. У одного пациента также наблюдались неврологические симптомы. Кроме того, WELV был выявлен у пяти видов клещей, овец, лошадей, свиней и забайкальских цокоров в северо-восточном Китае. Ученые предполагают, что возможным источником вируса является клещ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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