На «Фукусиме-1» возобновили попытки по извлечению ядерного топлива
Оператор ядерного комплекса «Фукусима-1» в Японии возобновил попытку извлечь небольшое количество расплавленного топлива из одного из своих поврежденных реакторов. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Это первая попытка извлечения топлива компанией Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Holdings Inc. с тех пор, как комплекс был поврежден в результате мощного землетрясения и цунами в марте 2011 г., но 22 августа ее приостанавливали из-за ошибок.
На этот раз, убедившись, что ошибки исправлены, компания пропустила зонд через запорный клапан, предназначенный для блокировки радиоактивного материала. Его планирует ввести в защитную емкость, чтобы собрать менее 3 г топлива. Ожидается, что на то, чтобы извлечь его, зонду потребуется около двух недель. По оценкам, в реакторах № 1, 2 и 3 осталось около 880 т топлива.
9 августа на «Фукусиме-1» произошла утечка примерно 25 т радиоактивной воды. TEPCO утверждала, что проблем с охлаждением ядерного топлива нет. Ранее утечка радиоактивной воды была зафиксирована на «Фукусиме-1» в феврале. Тогда сообщалось, что ее объем составляет приблизительно 5,5 т.
АЭС «Фукусима-1» расположена в городе Окума префектуры Фукусима. Электростанция была построена в 1960–1970 гг. Авария на АЭС «Фукусима-1», произошедшая 11 марта 2011 г. в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами, стала одной из самых серьезных в истории мировой атомной энергетики. Произошли расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков № 1-3 и взрывы гремучей смеси на энергоблоках №№ 1, 3 и 4.