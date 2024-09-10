На «Фукусиме-1» возобновили попытки по извлечению ядерного топлива

На этот раз, убедившись, что ошибки исправлены, компания пропустила зонд через запорный клапан, предназначенный для блокировки радиоактивного материала. Его планирует ввести в защитную емкость, чтобы собрать менее 3 г топлива. Ожидается, что на то, чтобы извлечь его, зонду потребуется около двух недель. По оценкам, в реакторах № 1, 2 и 3 осталось около 880 т топлива.