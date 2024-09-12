ФАС: «Детский мир» продлит заморозку цен на рюкзаки и канцелярские товары
Крупнейший продавец детских товаров в России «Детский мир» продлевает ограничение цен на школьные товары до 1 марта 2025 г. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале.
Ритейлер зафиксирует цены на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, а также 32 позиции канцелярских товаров, на которые ранее торговая сеть заморозила цены на уровне 2023 г. «Детский мир» будет ежеквартально предоставлять службе данные об исполнении обязательств.
«Поддержка сетью инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров», – отметили в ведомстве.
24 августа 2023 г. «Детский мир» по предложению ФАС зафиксировал цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень – зима 2023/2024, канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества.
Кроме того, ритейлер снизил стоимость отдельных товаров, например, одна из моделей рюкзаков с пеналом стала почти вдвое дешевле, чем в 2022 г. Компания также сохранила минимальные цены на товары школьного ассортимента на уровне 2021 г. и соблюдала все ранее взятые на себя добровольные обязательства по ограничению наценок и фиксации цен на отдельные товары.