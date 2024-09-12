ФАС: «Детский мир» продлит заморозку цен на рюкзаки и канцелярские товары

Кроме того, ритейлер снизил стоимость отдельных товаров, например, одна из моделей рюкзаков с пеналом стала почти вдвое дешевле, чем в 2022 г. Компания также сохранила минимальные цены на товары школьного ассортимента на уровне 2021 г. и соблюдала все ранее взятые на себя добровольные обязательства по ограничению наценок и фиксации цен на отдельные товары.