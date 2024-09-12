Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ФАС: «Детский мир» продлит заморозку цен на рюкзаки и канцелярские товары

Ведомости

Крупнейший продавец детских товаров в России «Детский мир» продлевает ограничение цен на школьные товары до 1 марта 2025 г. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале.

Ритейлер зафиксирует цены на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, а также 32 позиции канцелярских товаров, на которые ранее торговая сеть заморозила цены на уровне 2023 г. «Детский мир» будет ежеквартально предоставлять службе данные об исполнении обязательств.

«Поддержка сетью инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров», – отметили в ведомстве.

24 августа 2023 г. «Детский мир» по предложению ФАС зафиксировал цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень – зима 2023/2024, канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества.

Кроме того, ритейлер снизил стоимость отдельных товаров, например, одна из моделей рюкзаков с пеналом стала почти вдвое дешевле, чем в 2022 г. Компания также сохранила минимальные цены на товары школьного ассортимента на уровне 2021 г. и соблюдала все ранее взятые на себя добровольные обязательства по ограничению наценок и фиксации цен на отдельные товары.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных