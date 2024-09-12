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Суд продлил арест экс-главе столичного департамента культуры Кибовскому

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Он пробудет под стражей до 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кибовский был задержан 17 июля. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Замоскворецкий суд поместил фигуранта в СИЗО до 16 сентября. Сторона защиты обжаловала арест, но Мосгорсуд 6 августа признал его законным.

По версии следствия, фигурант, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, совместно с иными лицами получал взятки за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Общая сумма денежных средств, якобы полученных Кибовским таким образом, превысила 100 млн руб.

Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г. Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 г. На этом посту его сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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