Суд продлил арест экс-главе столичного департамента культуры Кибовскому
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Он пробудет под стражей до 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Кибовский был задержан 17 июля. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Замоскворецкий суд поместил фигуранта в СИЗО до 16 сентября. Сторона защиты обжаловала арест, но Мосгорсуд 6 августа признал его законным.
По версии следствия, фигурант, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, совместно с иными лицами получал взятки за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Общая сумма денежных средств, якобы полученных Кибовским таким образом, превысила 100 млн руб.
Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г. Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 г. На этом посту его сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.