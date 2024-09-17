Пострадавших в челябинский школе детей могут перевезти на лечение в Москву
Двое детей, пострадавших в результате нападения ученика школы №68 в Челябинске, могут быть перевезены для лечения в Москву. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции.
«Двое детей находятся в стабильном состоянии, их прооперировали, телемедицина была, есть согласие родителей на перевоз их сюда, в Москву», – уточнила омбудсмен (цитата по ТАСС).
Еще один ребенок также был прооперирован, он находится в состоянии средней степени тяжести. Родители несовершеннолетнего не дали разрешения на его транспортировку.
16 сентября ученик пронес в учебное заведение в Челябинске молоток и напал на других детей и педагогов. Сотрудники Росгвардии задержали 13-летнего подростка. Пострадали трое подростков и учитель. Они были госпитализированы.
Следственный комитет (СК) по Челябинской области возбудил уголовные дела по двум статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю местного ведомства Алексею Колбасину доложить об обстоятельствах расследования по факту нападения.