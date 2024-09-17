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Пострадавших в челябинский школе детей могут перевезти на лечение в Москву

Ведомости

Двое детей, пострадавших в результате нападения ученика школы №68 в Челябинске, могут быть перевезены для лечения в Москву. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции.

«Двое детей находятся в стабильном состоянии, их прооперировали, телемедицина была, есть согласие родителей на перевоз их сюда, в Москву», – уточнила омбудсмен (цитата по ТАСС).

Еще один ребенок также был прооперирован, он находится в состоянии средней степени тяжести. Родители несовершеннолетнего не дали разрешения на его транспортировку.

16 сентября ученик пронес в учебное заведение в Челябинске молоток и напал на других детей и педагогов. Сотрудники Росгвардии задержали 13-летнего подростка. Пострадали трое подростков и учитель. Они были госпитализированы.

Следственный комитет (СК) по Челябинской области возбудил уголовные дела по двум статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю местного ведомства Алексею Колбасину доложить об обстоятельствах расследования по факту нападения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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