Что известно о нападении в школе Челябинска

Нападавшего пытались остановить учитель и ученик, после чего подросток нанес им травмы, сообщила пресс-служба СК России в Telegram. Когда школьник с молотком выбежал из класса, его остановил другой учитель. На кого именно напал подросток изначально, в сообщении не уточняется. К моменту прибытия Росгвардии нападавший закрылся в одном из помещений школы, утверждает в Telegram-канале управление этой службы по Уральскому округу со ссылкой на свидетельства охранника учреждения.