Что известно о нападении в школе Челябинска

Что известно о нападении в школе ЧелябинскаРосгвардия начала проверку охранявшего учебное заведение ЧОП, сообщил Хинштейн
Утром 16 сентября 13-летний подросток пронес молоток в школу №68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя, сообщил утром губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале. Пострадали трое подростков и учитель, двое детей уже прооперированы, остальные получают лечение и не нуждаются в хирургической помощи, следует из сообщения регионального Минздрава.
Пострадавшим детям может потребоваться «длительный период лечения и реабилитации», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Помощь жертвам оказывается при консультации со специалистами московских медучреждений – Российской детской клинической больницы (филиал Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова) и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, добавил представитель регионального минздрава.
«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», – написал губернатор области. По словам Текслера, он поручил детально разобраться в ситуации городской администрации, а также региональным правоохранительным органам, министерству образования и уполномоченному по правам ребенка. Во всех образовательных организациях субъекта пройдут проверки, добавил он.
Следственный комитет (СК) по Челябинской области возбудил уголовные дела по двум статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч.2 ст. 293 УК РФ), сказано на сайте регионального СК. Количество пострадавших уточняется, следует из сообщения.
Нападавшего пытались остановить учитель и ученик, после чего подросток нанес им травмы, сообщила пресс-служба СК России в Telegram. Когда школьник с молотком выбежал из класса, его остановил другой учитель. На кого именно напал подросток изначально, в сообщении не уточняется. К моменту прибытия Росгвардии нападавший закрылся в одном из помещений школы, утверждает в Telegram-канале управление этой службы по Уральскому округу со ссылкой на свидетельства охранника учреждения.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю местного ведомства Алексею Колбасину доложить об обстоятельствах расследования по факту нападения, сообщила пресс-служба СК.
Помимо молотка, школьник пронес в школу нож и пластмассовый пистолет, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Росгвардия начала проверку охранявшего учебное заведение предприятия ООО «ЧОП «Правопорядок+» и его сотрудников, добавил он. Также решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника у сотрудницы предприятия, которая пропустила ученика с молотком, заявил Хинштейн.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службу Росгвардии России, представителю уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой и главе временной рабочей группы по вопросам образования СПЧ Екатерине Смороде с просьбой уточнить причины нападения в челябинской школе и количество пострадавших.