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Росгвардия: причиной нападения в челябинский школе стал конфликт между учениками

Ведомости

Причиной нападения ученика школы №68 в Челябинске на других детей стал конфликт между учениками, сообщает РБК со ссылкой на управление Росгвардии по Уральскому округу.

«Между учениками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес побои четырем потерпевшим, после чего закрылся в одном из помещений школы», – рассказали в ведомстве.

16 сентября ученик пронес в учебное заведение молоток и напал на других детей и педагогов. Сотрудники Росгвардии задержали 13-летнего подростка. Уполномоченная по правам ребенка региона Евгения Майорова сообщила о четырех пострадавших. Они были госпитализированы.

По последним данным минздрава Челябинской области, двоих детей прооперировали. Их состояние оценивается как стабильное. Третий ребенок и взрослый пострадавший получают лечение в профильных отделениях и в оперативном лечении не нуждаются.

Губернатор региона Алексей Текслер призвал разобраться в ситуации правоохранительным органам, министерству образования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка. Глава области также поручил «провести проверки во всех образовательных организациях».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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