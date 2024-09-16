Росгвардия: причиной нападения в челябинский школе стал конфликт между учениками
«Между учениками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес побои четырем потерпевшим, после чего закрылся в одном из помещений школы», – рассказали в ведомстве.
16 сентября ученик пронес в учебное заведение молоток и напал на других детей и педагогов. Сотрудники Росгвардии задержали 13-летнего подростка. Уполномоченная по правам ребенка региона Евгения Майорова сообщила о четырех пострадавших. Они были госпитализированы.
По последним данным минздрава Челябинской области, двоих детей прооперировали. Их состояние оценивается как стабильное. Третий ребенок и взрослый пострадавший получают лечение в профильных отделениях и в оперативном лечении не нуждаются.
Губернатор региона Алексей Текслер призвал разобраться в ситуации правоохранительным органам, министерству образования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка. Глава области также поручил «провести проверки во всех образовательных организациях».