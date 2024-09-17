В Кремле не обсуждалось введение масочного режима в России

По данным Роспотребнадзора, в России с июля растет заболеваемость COVID-19. За неделю с 9 по 15 сентября рост составил 29,8%. Увеличение числа заболевших наблюдается в 73 регионах, в 17 из них рост выше, чем в среднем по стране. 15 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ достаточное количество препаратов от коронавируса. По его словам, самое главное – вовремя начать лечение.