В Кремле не обсуждалось введение масочного режима в России
В Кремле не обсуждалась необходимость возвращения масочного режима из-за роста простудных заболеваний, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Нет, это никак не обсуждалось», – сказал он. Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли глава РФ Владимир Путин вакцинироваться от гриппа, Песков сообщил, что это будет зависеть от рекомендаций специалистов. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это личная информация.
По данным Роспотребнадзора, в России с июля растет заболеваемость COVID-19. За неделю с 9 по 15 сентября рост составил 29,8%. Увеличение числа заболевших наблюдается в 73 регионах, в 17 из них рост выше, чем в среднем по стране. 15 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ достаточное количество препаратов от коронавируса. По его словам, самое главное – вовремя начать лечение.
В сентябре Роспотребнадзор выявил в новых вариантах коронавируса FLiRT мутации, позволяющие обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.