Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Кремле не обсуждалось введение масочного режима в России

Ведомости

В Кремле не обсуждалась необходимость возвращения масочного режима из-за роста простудных заболеваний, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нет, это никак не обсуждалось», – сказал он. Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли глава РФ Владимир Путин вакцинироваться от гриппа, Песков сообщил, что это будет зависеть от рекомендаций специалистов. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это личная информация.

По данным Роспотребнадзора, в России с июля растет заболеваемость COVID-19. За неделю с 9 по 15 сентября рост составил 29,8%. Увеличение числа заболевших наблюдается в 73 регионах, в 17 из них рост выше, чем в среднем по стране. 15 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ достаточное количество препаратов от коронавируса. По его словам, самое главное – вовремя начать лечение.

В сентябре Роспотребнадзор выявил в новых вариантах коронавируса FLiRT мутации, позволяющие обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных