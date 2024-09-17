Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 30% за неделю
С 9 по 15 сентября рост заболеваемости коронавирусом в России составил 29,8%, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 22,4 на 100 000 населения. Увеличение числа заболевших наблюдается в 73 регионах России, в 17 из них рост выше, чем в среднем по стране.
За неделю были госпитализированы 2875 человек (на 9,2% меньше, чем неделей ранее). Выздоровели 24 503 человека, что на 19,5% больше показателя прошлой недели. Умерли 33 пациента.
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с июля. Со 2 по 8 сентября было зафиксировано более 25 000 случаев COVID-19, что на 17,3% больше, чем неделей ранее.
15 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России достаточное количество препаратов от коронавируса. По его словам, самое главное – вовремя начать лечение.
3 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в новых вариантах коронавируса FLiRT выявлена мутация, позволяющая обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.