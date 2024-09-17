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Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 30% за неделю

Ведомости

С 9 по 15 сентября рост заболеваемости коронавирусом в России составил 29,8%, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 22,4 на 100 000 населения. Увеличение числа заболевших наблюдается в 73 регионах России, в 17 из них рост выше, чем в среднем по стране.

За неделю были госпитализированы 2875 человек (на 9,2% меньше, чем неделей ранее). Выздоровели 24 503 человека, что на 19,5% больше показателя прошлой недели. Умерли 33 пациента.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с июля. Со 2 по 8 сентября было зафиксировано более 25 000 случаев COVID-19, что на 17,3% больше, чем неделей ранее.

15 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России достаточное количество препаратов от коронавируса. По его словам, самое главное – вовремя начать лечение.

3 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в новых вариантах коронавируса FLiRT выявлена мутация, позволяющая обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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