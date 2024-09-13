Роспотребнадзор обнаружил новые мутации у вариантов коронавируса FLiRT
Роспотребнадзор выявил в новых вариантах коронавируса FLiRT мутации, позволяющие обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
В мае Роспотребнадзор сообщал, что FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
По данным ведомства, в России растет заболеваемость COVID-19. Со 2 по 8 сентября зарегистрировано более 25 000 случаев COVID-19, что на 17,3% больше, чем неделей ранее.
Заболеваемость коронавирусом в России растет с июля. С 26 августа по 1 сентября число случаев ковида увеличилось в России на 20%, сообщил оперштаб. Неделей ранее рост составил 33,3%.