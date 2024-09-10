Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1% за неделю
Со 2 по 8 сентября заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 20,1% относительно предыдущей недели. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
В общей сложности зарегистрировано 471 000 случаев, среднероссийский показатель превышен в 40 регионах РФ. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге – 16,2% от общего числа. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем.
В регионах России привито уже более 6,5 млн человек. В этом году необходимо привить до 60% совокупного населения РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, уточнили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, в России растет и заболеваемость COVID-19. За неделю зарегистрировано более 25 000 случаев COVID-19, что на 17,3% больше, чем неделей ранее.
Заболеваемость коронавирусом в России растет с июля. С 26 августа по 1 сентября число случаев ковида увеличилось в России на 20%, сообщил оперштаб. Неделей ранее рост составил 33,3%.
В июле главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков сообщил «Ведомостям», что рост заболеваемости коронавирусом, скорее всего, вызван увеличением числа поездок людей в другие города и страны в сезон отпусков. Инфекционист сети «Будь здоров» Глеб Рыжов выразил мнение, что усиление подъема заболеваемости можно ожидать в осенние месяцы.
О росте заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор сообщил в конце августа. С 19 по 25 августа число случаев заражения в России выросло на 9,5% – до 355 000. Неделей позже показатель составил 386 000 случаев, увеличившись на 8,6%.