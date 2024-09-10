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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1% за неделю

Ведомости

Со 2 по 8 сентября заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 20,1% относительно предыдущей недели. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В общей сложности зарегистрировано 471 000 случаев, среднероссийский показатель превышен в 40 регионах РФ. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге – 16,2% от общего числа. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

В регионах России привито уже более 6,5 млн человек. В этом году необходимо привить до 60% совокупного населения РФ, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в России растет и заболеваемость COVID-19. За неделю зарегистрировано более 25 000 случаев COVID-19, что на 17,3% больше, чем неделей ранее.

Заболеваемость коронавирусом в России растет с июля. С 26 августа по 1 сентября число случаев ковида увеличилось в России на 20%, сообщил оперштаб. Неделей ранее рост составил 33,3%.

В июле главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков сообщил «Ведомостям», что рост заболеваемости коронавирусом, скорее всего, вызван увеличением числа поездок людей в другие города и страны в сезон отпусков. Инфекционист сети «Будь здоров» Глеб Рыжов выразил мнение, что усиление подъема заболеваемости можно ожидать в осенние месяцы.

О росте заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор сообщил в конце августа. С 19 по 25 августа число случаев заражения в России выросло на 9,5% – до 355 000. Неделей позже показатель составил 386 000 случаев, увеличившись на 8,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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