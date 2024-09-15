Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств от коронавируса в России

13 сентября Роспотребнадзор сообщил о выявлении в новых вариантах коронавируса FLiRT мутации, позволяющие обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. В мае ведомство сообщало, что FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.