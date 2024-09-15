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Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств от коронавируса в России

Ведомости

В России достаточное количество препаратов от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в комментарии «РИА Новости».

«Лекарства есть, они работают. Самое главное – вовремя начать лечение», – сказал он.

По данным Роспотребнадзора, в России растет заболеваемость COVID-19. Со 2 по 8 сентября зарегистрировано более 25 000 случаев COVID-19, что на 17,3% больше, чем неделей ранее.

Мурашко, комментируя подъем заболеваемости, призвал соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.

Заболеваемость коронавирусом в России растет с июля. С 26 августа по 1 сентября число случаев ковида увеличилось в России на 20%, сообщил оперштаб. Неделей ранее рост составил 33,3%.

13 сентября Роспотребнадзор сообщил о выявлении в новых вариантах коронавируса FLiRT мутации, позволяющие обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. В мае ведомство сообщало, что FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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