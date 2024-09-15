Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств от коронавируса в России
В России достаточное количество препаратов от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в комментарии «РИА Новости».
«Лекарства есть, они работают. Самое главное – вовремя начать лечение», – сказал он.
По данным Роспотребнадзора, в России растет заболеваемость COVID-19. Со 2 по 8 сентября зарегистрировано более 25 000 случаев COVID-19, что на 17,3% больше, чем неделей ранее.
Мурашко, комментируя подъем заболеваемости, призвал соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.
Заболеваемость коронавирусом в России растет с июля. С 26 августа по 1 сентября число случаев ковида увеличилось в России на 20%, сообщил оперштаб. Неделей ранее рост составил 33,3%.
13 сентября Роспотребнадзор сообщил о выявлении в новых вариантах коронавируса FLiRT мутации, позволяющие обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. В мае ведомство сообщало, что FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.