Компенсации волонтерам за расходы на лабораторные тесты освободят от НДФЛ

Компенсации волонтерам за расходы на лабораторные тесты освободят от НДФЛЭксперты считают меру запоздавшей, но полезной при условии упрощенной процедуры получения такой поддержки
Единороссы предложили освободить волонтеров от необходимости оплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму полученной компенсации за расходы на медицинские услуги, необходимые для выполнения добровольческой деятельности. Законопроект внесен в нижнюю палату парламента 10 сентября.
Авторы изменений в Налоговый кодекс – председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, а также сенаторы Вячеслав Тимченко и Сергей Перминов. Предполагается, что новая редакция ст. 217 НК «Доходы, не подлежащие налогообложению» вступит в силу с 1 января 2025 г.
После расширения перечня прав волонтеров у добровольцев появилась возможность получать поддержку в виде компенсации расходов на медицинские услуги и обучение, требуемые для такой деятельности, следует из принятых поправок в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Сейчас расходы на обучение налогоплательщиков, в том числе добровольцев, уже освобождены от уплаты НДФЛ, следует из п. 21 ст. 217 ч. 2 НК РФ.
Действующая версия ст. 217 НК РФ к освобождаемым от налогообложения доходам волонтеров также относит выплаты на возмещение расходов добровольцев на проезд, питание, покупку средств индивидуальной защиты, спецодежды, оборудования, взносов на добровольное медицинское страхование и страхование жизни.
Авторами законодательной инициативы не предложен конкретный перечень медицинских услуг, компенсации за оплату которых будут освобождены от налога, говорит старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. Президент Общенационального союза некоммерческих организаций Александр Айгистов предполагает, что речь пойдет о медицинских обследованиях, выявляющих наличие или отсутствие инфекционных заболеваний у волонтеров, которые могут представлять опасность для окружающих.
Как пояснил Метелев, в документе речь действительно идет о лабораторных тестах, которые волонтер в обязательном порядке должен выполнить для участия в организации крупных мероприятий – чемпионатов мира, фестивалей и т. д. Наиболее актуальным такое требование было во время пандемии коронавируса, продолжил Метелев. Но и сейчас организаторы иногда требуют результаты тестов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и международных оргкомитетов, добавил он. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
6,92 млн
человек занимаются волонтерством в России, согласно данным информсистемы «Добро.рф»
Впрочем, как добавил депутат, компенсация волонтерам расходов на медицинские услуги – это право, а не обязанность организатора мероприятия. «Мягко говоря, не все это делают», – говорит Метелев. При этом, если такое возмещение расходов волонтера сделано, согласно законопроекту, оно не будет облагаться НДФЛ, резюмировал он.
Помимо коронавируса, кори и некоторых разновидностей гриппа, распространение которых на массовых мероприятиях, особенно в эпидемический сезон, не теряет своей актуальности, есть еще и социальное волонтерство в детских учреждениях, домах-интернатах, где тоже зачастую требуются результаты анализов, сказала директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. По ее мнению, предлагаемая законодательная мера не будет лишней, более того, она «немного даже запоздавшая».
Ее возможная эффективность зависит от того, будет ли организована подача документов для освобождения от уплаты НДВЛ в автоматическом или упрощенном порядке через сервис «единого окна» или же волонтеру придется потратить значительное время на их сбор и предоставление, продолжила она.
Например, стоимость выполнения ПЦР-теста на коронавирус в частных лабораторных службах в Москве составляет в CMD – 1590 руб., в «Хеликсе» – 2040 руб., в «Инвитро» – 2540 руб. То есть при ставке НДФЛ 13% волонтер сможет сэкономить за счет освобождения от уплаты этого налога за один такой тест от 207 до 330 руб. в зависимости от выбранной лаборатории.
Законопроект был внесен в Госдуму 10 сентября, не исключено, что он будет неоднократно дорабатываться и изменяться, заключил Григорьев.