Компенсации волонтерам за расходы на лабораторные тесты освободят от НДФЛ

Как пояснил Метелев, в документе речь действительно идет о лабораторных тестах, которые волонтер в обязательном порядке должен выполнить для участия в организации крупных мероприятий – чемпионатов мира, фестивалей и т. д. Наиболее актуальным такое требование было во время пандемии коронавируса, продолжил Метелев. Но и сейчас организаторы иногда требуют результаты тестов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и международных оргкомитетов, добавил он. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.