В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Москве
В Москве с 17 по 23 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, сообщает сайт столичного ГУ МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета.
В ведомстве призвали москвичей соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 17 сентября в столице ожидается малооблачная и сухая погода с летними температурами. Днем потеплеет до +24…+26 градусов, в области воздух прогреется до +22…+27 градусов. 18 сентября осадков не ожидается, температура воздуха составит +24…+26 градусов.
В некоторых регионах России на фоне жаркой погоды фиксируются пожары. На территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области, где сложилась наиболее сложная обстановка, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пожары в регионе связали с сильным ветром, перехлестом проводов линий электропередачи и человеческим фактором. Из-за возгораний энергетики ввели временные отключения электроснабжения.
15 сентября МЧС сообщило, что на территорию алюминиевого завода в ЛНР перекинулся ландшафтный пожар. В тот же день пожарные ликвидировали открытое возгорание на заводе на площади 4400 кв. м. В Нижегородской области загорелся полигон ТБО.