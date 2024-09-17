В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Москве

В ведомстве призвали москвичей соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 17 сентября в столице ожидается малооблачная и сухая погода с летними температурами. Днем потеплеет до +24…+26 градусов, в области воздух прогреется до +22…+27 градусов. 18 сентября осадков не ожидается, температура воздуха составит +24…+26 градусов.