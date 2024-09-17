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В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Москве

Ведомости

В Москве с 17 по 23 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, сообщает сайт столичного ГУ МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета.

В ведомстве призвали москвичей соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 17 сентября в столице ожидается малооблачная и сухая погода с летними температурами. Днем потеплеет до +24…+26 градусов, в области воздух прогреется до +22…+27 градусов. 18 сентября осадков не ожидается, температура воздуха составит +24…+26 градусов.

В некоторых регионах России на фоне жаркой погоды фиксируются пожары. На территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области, где сложилась наиболее сложная обстановка, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пожары в регионе связали с сильным ветром, перехлестом проводов линий электропередачи и человеческим фактором. Из-за возгораний энергетики ввели временные отключения электроснабжения.

15 сентября МЧС сообщило, что на территорию алюминиевого завода в ЛНР перекинулся ландшафтный пожар. В тот же день пожарные ликвидировали открытое возгорание на заводе на площади 4400 кв. м. В Нижегородской области загорелся полигон ТБО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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