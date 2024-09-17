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Володин призвал обсудить с министрами влияние интернета на детей

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил привлечь министра просвещения Сергея Кравцова и министра цифрового развития Максута Шадаева к обсуждению темы влияния интернета на детей. Трансляция заседания велась в соцсетях.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина напомнила о трагедии в челябинской школе, где один из учеников напал на детей и учительницу. По ее словам, случившееся ставит вопрос о безопасности образовательных учреждений. Она напомнила о парламентских слушаниях, в ходе которых выявили проблемы нехватки средств на оборудование охранных мест.

У детей раньше не было интернета, напомнил Володин. Они были на улице, дома или в школе, у родственников и в кружках, и ребенок не «уходил сам себя», и на его мировоззрение не влияла среда интернета, которая сейчас оказывает огромное воздействие, отметил спикер Госдумы. 

«Поэтому когда вы поднимаете тему охраны школ,  нам обязательно надо сделать все, чтобы оградить ребенка от влияния сети интернет, куда его втягивают.  Психика детская неокрепшая дает сбои, и итог плачевен. Надо для этого разговора приглашать министра просвещения и министра цифрового развития, всех тех, кто имеет к этому отношение», – сказал Володин.

Утром 16 сентября 13-летний подросток пронес молоток в школу №68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и учитель были госпитализированы. Двоих детей, который находятся в тяжелом состоянии, перевезут в федеральную больницу. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что напавший школьник мог быть участником суицидальной игры, эта информация проверяется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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