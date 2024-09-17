Володин призвал обсудить с министрами влияние интернета на детей

У детей раньше не было интернета, напомнил Володин. Они были на улице, дома или в школе, у родственников и в кружках, и ребенок не «уходил сам себя», и на его мировоззрение не влияла среда интернета, которая сейчас оказывает огромное воздействие, отметил спикер Госдумы.