Омбудсмен: напавший на школу в Челябинске мог участвовать в суицидальной игре
13-летний школьник, напавший на школу в Челябинске, мог быть участником суицидальной игры, эта информация проверяется. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.
«В случае с Челябинском сейчас есть подозрения, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом. Мы сейчас тоже в этом разбираемся», – сказала она.
В беседе с ТАСС омбудсмен добавила, что есть информация о появлении «новой суицидальной квест-игры», в которой мог участвовать школьник.
Утром 16 сентября тринадцатилетний подросток пронес молоток в школу №68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и учитель были госпитализированы. Двоих детей, который находятся в тяжелом состоянии, перевезут в федеральную больницу.
СК возбудил уголовные дела по двум уголовным статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Мотивы нападавшего неизвестны. Telegram-канал Shot писал, что 13-летний школьник якобы был участником «суицидальной игры», финальным заданием которой должно было стать самоубийство.