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Омбудсмен: напавший на школу в Челябинске мог участвовать в суицидальной игре

Ведомости

13-летний школьник, напавший на школу в Челябинске, мог быть участником суицидальной игры, эта информация проверяется. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

«В случае с Челябинском сейчас есть подозрения, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом. Мы сейчас тоже в этом разбираемся», – сказала она.

В беседе с ТАСС омбудсмен добавила, что есть информация о появлении «новой суицидальной квест-игры», в которой мог участвовать школьник.

Утром 16 сентября тринадцатилетний подросток пронес молоток в школу №68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и учитель были госпитализированы. Двоих детей, который находятся в тяжелом состоянии, перевезут в федеральную больницу.

СК возбудил уголовные дела по двум уголовным статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Мотивы нападавшего неизвестны. Telegram-канал Shot писал, что 13-летний школьник якобы был участником «суицидальной игры», финальным заданием которой должно было стать самоубийство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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