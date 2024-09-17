Пострадавших школьников из Челябинска перевезут в федеральную больницу

По словам Львовой-Беловой, в федеральное учреждение переведут двоих детей, которые находятся в тяжелом состоянии. «Один ребенок у нас средней степени тяжести, тоже так же в больнице, но родители не согласны на транспортировку [из Челябинска. – «Ведомости»]», – сказала она. Пострадавшим детям может потребоваться «длительный период лечения и реабилитации», говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).