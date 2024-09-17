Пострадавших школьников из Челябинска перевезут в федеральную больницу
Двое подростков, пострадавших во время нападения в школе Челябинска 16 сентября, будут перевезены в федеральную больницу. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ Марии Львова-Белова на пресс-конференции.
Она не сообщила, в какую именно больницу перевезут детей. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минздрава РФ и представителю уполномоченного по правам ребенка в РФ с просьбой уточнить название медучреждения и дату транспортировки.
По словам Львовой-Беловой, в федеральное учреждение переведут двоих детей, которые находятся в тяжелом состоянии. «Один ребенок у нас средней степени тяжести, тоже так же в больнице, но родители не согласны на транспортировку [из Челябинска. – «Ведомости»]», – сказала она. Пострадавшим детям может потребоваться «длительный период лечения и реабилитации», говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
В пресс-службе регионального минздрава также сообщили, что пострадавших детей перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Их состояние стабильное, поэтому принято решение «начать мероприятия по ранней реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений». Специальным бортом направят в Москву, добавили в ведомстве.
После нападения в челябинской школе были госпитализированы трое подростков и учитель, двое детей были прооперированы, остальные получали лечение и не нуждались в хирургической помощи, говорилось во вчерашнем сообщении Минздрава по Челябинской области. Медицинская помощь жертвам оказывалась при консультации со специалистами московских медучреждений – Российской детской клинической больницы (филиал Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова) и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, уточнялось там.
Утром 16 сентября тринадцатилетний подросток пронес молоток в школу №68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя, писали «Ведомости». Следственный комитет (СК) по Челябинской области возбудил уголовные дела по двум уголовным статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сказано на сайте регионального СК.