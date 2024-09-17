Троих пострадавших в челябинской школе детей перевезут на лечение в Москву
Троих детей, пострадавших в инциденте в челябинской школе, перевели на лечение в Москву. Об этом «Ведомостям» сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
По решению министра здравоохранения пострадавших доставят в Российскую детскую клиническую больницу. Один из детей 2011 г. рождения находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней степени тяжести.
Перед тем как принять решение об эвакуации, специалисты профильных федеральных медицинских центров провели телемедицинские консультации. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
Утром 16 сентября тринадцатилетний подросток пронес молоток в школу № 68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и учитель были госпитализированы. СК возбудил уголовные дела по двум уголовным статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Мотивы нападавшего неизвестны.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что школьник мог быть участником суицидальной игры. В беседе с ТАСС омбудсмен добавила, что эта информация проверяется.