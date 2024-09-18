МЧС: пострадавших при нападении на челябинскую школу детей доставили в Москву
В Москву из Челябинска доставлены трое детей, которые пострадали при нападении на коррекционную школу №68. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В полете их сопровождали врачи. Детей в Москву перевезли на самолете Ан-148, оснащенном современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.
Трое школьников пройдут реабилитацию в Российской детской клинической больнице, сообщил «Ведомостям» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Один из детей находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней степени тяжести.
Утром 16 сентября 13-летний подросток пронес молоток в школу № 68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и педагог были госпитализированы. СК возбудил уголовные дела по двум уголовным статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Мотивы нападавшего неизвестны. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что школьник мог быть участником суицидальной игры. В беседе с ТАСС омбудсмен добавила, что эта информация проверяется.