МЧС: пострадавших при нападении на челябинскую школу детей доставили в Москву

Утром 16 сентября 13-летний подросток пронес молоток в школу № 68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и педагог были госпитализированы. СК возбудил уголовные дела по двум уголовным статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ).