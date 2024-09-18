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МЧС: пострадавших при нападении на челябинскую школу детей доставили в Москву

Ведомости

В Москву из Челябинска доставлены трое детей, которые пострадали при нападении на коррекционную школу №68. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В полете их сопровождали врачи. Детей в Москву перевезли на самолете Ан-148, оснащенном современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

Трое школьников пройдут реабилитацию в Российской детской клинической больнице, сообщил «Ведомостям» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Один из детей находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней степени тяжести.

Утром 16 сентября 13-летний подросток пронес молоток в школу № 68 Ленинского района Челябинска и напал на своих одноклассников и учителя. Трое подростков и педагог были госпитализированы. СК возбудил уголовные дела по двум уголовным статьям – организация убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). 

Мотивы нападавшего неизвестны. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что школьник мог быть участником суицидальной игры. В беседе с ТАСС омбудсмен добавила, что эта информация проверяется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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