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Прокуратура за два года добилась отмены реабилитации более 4000 репрессированных

Ведомости

Органы прокуратуры за последние два года добились отмены реабилитации более 4000 человек, которые ранее были восстановлены в правах как жертвы политических репрессий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

В ходе проверок выяснилось, что среди реабилитированных людей оказались военнослужащие СС и сотрудники оккупационных администраций, каратели и полицаи. Так обнаружились факты реабилитации в конце 1990 – начале 2000 гг. лиц, изменивших Родине в период Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о гражданах, которые добровольно вступили «в военизированные формирования вермахта и войска СС», служили в карательных батальонах и полицейских отрядах или оказывали содействие фашистским оккупантам, «работая в созданных ими органах местного самоуправления». В суды направлены заключения об отказе в реабилитации 64 человек, из которых 58 уже удовлетворены, а еще шесть предстоит рассмотреть.

О том, что Генпрокуратура пересмотрит некоторые решения о реабилитации жертв политрепрессий стало известно в начале сентября. Тогда Генпрокурор Игорь Краснов представил проект соответствующего приказа. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий». Так, документ изменяет приказ генпрокурора от 5 февраля 2008 г., устанавливающий надзор за исполнением ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий». Генпрокуратура считает, что изменения в приказ нужно внести в связи с распоряжением правительства от 20 июня 2024 г. Тогда кабмин РФ изменил концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, убрав несколько положений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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