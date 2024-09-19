Прокуратура за два года добилась отмены реабилитации более 4000 репрессированных
Органы прокуратуры за последние два года добились отмены реабилитации более 4000 человек, которые ранее были восстановлены в правах как жертвы политических репрессий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.
В ходе проверок выяснилось, что среди реабилитированных людей оказались военнослужащие СС и сотрудники оккупационных администраций, каратели и полицаи. Так обнаружились факты реабилитации в конце 1990 – начале 2000 гг. лиц, изменивших Родине в период Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о гражданах, которые добровольно вступили «в военизированные формирования вермахта и войска СС», служили в карательных батальонах и полицейских отрядах или оказывали содействие фашистским оккупантам, «работая в созданных ими органах местного самоуправления». В суды направлены заключения об отказе в реабилитации 64 человек, из которых 58 уже удовлетворены, а еще шесть предстоит рассмотреть.
О том, что Генпрокуратура пересмотрит некоторые решения о реабилитации жертв политрепрессий стало известно в начале сентября. Тогда Генпрокурор Игорь Краснов представил проект соответствующего приказа. Речь идет о пересмотре решений, вынесенных на основании закона 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий». Так, документ изменяет приказ генпрокурора от 5 февраля 2008 г., устанавливающий надзор за исполнением ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий». Генпрокуратура считает, что изменения в приказ нужно внести в связи с распоряжением правительства от 20 июня 2024 г. Тогда кабмин РФ изменил концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, убрав несколько положений.