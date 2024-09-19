Прокуратура за два года добилась отмены реабилитации более 4000 репрессированных

В ходе проверок выяснилось, что среди реабилитированных людей оказались военнослужащие СС и сотрудники оккупационных администраций, каратели и полицаи. Так обнаружились факты реабилитации в конце 1990 – начале 2000 гг. лиц, изменивших Родине в период Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о гражданах, которые добровольно вступили «в военизированные формирования вермахта и войска СС», служили в карательных батальонах и полицейских отрядах или оказывали содействие фашистским оккупантам, «работая в созданных ими органах местного самоуправления». В суды направлены заключения об отказе в реабилитации 64 человек, из которых 58 уже удовлетворены, а еще шесть предстоит рассмотреть.