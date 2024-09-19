Иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов
Иноагентов будут исключать из кадрового резерва федеральных государственных органов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документом дополняется Положение о федеральном кадровом резерве на госслужбе. Согласно указу, из резерва будут исключаться лица в случае присвоения им статуса иноагента.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.
5 сентября глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев допустил «донастройку» осенью закона об иноагентах в рамках осенней сессии. Пискарев напомнил заявление министра юстиции РФ Константина Чуйченко о необходимости внесения изменений в законодательство об иноагентах для исключения случаев ухода таких лиц от ответственности в связи с изменением названия, как это недавно сделали некоторые Telegram-каналы с соответствующим статусом.
2 сентября в Роскомнадзоре сообщили, что каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или электронного адреса.