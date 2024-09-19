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Иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов

Ведомости

Иноагентов будут исключать из кадрового резерва федеральных государственных органов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документом дополняется Положение о федеральном кадровом резерве на госслужбе. Согласно указу, из резерва будут исключаться лица в случае присвоения им статуса иноагента.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

5 сентября глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев допустил «донастройку» осенью закона об иноагентах в рамках осенней сессии. Пискарев напомнил заявление министра юстиции РФ Константина Чуйченко о необходимости внесения изменений в законодательство об иноагентах для исключения случаев ухода таких лиц от ответственности в связи с изменением названия, как это недавно сделали некоторые Telegram-каналы с соответствующим статусом.

2 сентября в Роскомнадзоре сообщили, что каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или электронного адреса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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