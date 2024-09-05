Пискарев допустил «донастройку» закона об иноагентах
Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев допустил «донастройку» осенью закона об иноагентах в рамках осенней сессии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пискарев напомнил заявление министра юстиции РФ Константина Чуйченко о необходимости внесения изменений в законодательство об иноагентах для исключения случаев ухода таких лиц от ответственности в связи с изменением названия, как это недавно сделали некоторые Telegram-каналы с соответствующим статусом.
«Мы готовы к сотрудничеству с Минюстом и, думаю, что уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены. Кроме того, полагаю возможным обсудить аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов», – написал Пискарев.
Депутат добавил, что иноагенты и сейчас должны соблюдать закон, и изменение названия не освобождает от ответственности.
«Может просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было. Правоприменение подсказывает, что необходимость в этом есть», – заключил парламентарий.
2 сентября Роскомнадзор (РКН) напомнил, что каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или электронного адреса. В середине августа Telegram-канал «Незыгарь» (признан иноагентом) сменил название на «НZГ». В свою очередь Telegram-канал «BRIEF» (признан иноагентом) был переименован в «ЕЖ/дневник». РКН сообщало, что рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по ч. 5 ст. 19.34 КоАП против администраторов указанных Telegram-каналов.