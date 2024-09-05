Пискарев допустил «донастройку» закона об иноагентах

«Мы готовы к сотрудничеству с Минюстом и, думаю, что уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены. Кроме того, полагаю возможным обсудить аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов», – написал Пискарев.