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Пискарев допустил «донастройку» закона об иноагентах

Ведомости

Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев допустил «донастройку» осенью закона об иноагентах в рамках осенней сессии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пискарев напомнил заявление министра юстиции РФ Константина Чуйченко о необходимости внесения изменений в законодательство об иноагентах для исключения случаев ухода таких лиц от ответственности в связи с изменением названия, как это недавно сделали некоторые Telegram-каналы с соответствующим статусом.

«Мы готовы к сотрудничеству с Минюстом и, думаю, что уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены. Кроме того, полагаю возможным обсудить аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов», – написал Пискарев.

Депутат добавил, что иноагенты и сейчас должны соблюдать закон, и изменение названия не освобождает от ответственности.

«Может просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было. Правоприменение подсказывает, что необходимость в этом есть», – заключил парламентарий.

2 сентября Роскомнадзор (РКН) напомнил, что каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или электронного адреса. В середине августа Telegram-канал «Незыгарь» (признан иноагентом) сменил название на «НZГ». В свою очередь Telegram-канал «BRIEF» (признан иноагентом) был переименован в «ЕЖ/дневник». РКН сообщало, что рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по ч. 5 ст. 19.34 КоАП против администраторов указанных Telegram-каналов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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