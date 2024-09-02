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РКН: Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку после смены названия

Ведомости

Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или электронного адреса, напоминает Роскомнадзор в комментарии «РИА Новости».

18 августа Telegram-канал «Незыгарь» (признан иноагентом) сменил название на «НZГ». В свою очередь Telegram-канал «BRIEF» (признан иноагентом) был переименован в «ЕЖ/дневник». Как рассказало ведомство, рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по ч. 5 ст. 19.34 КоАП.

16 августа Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов Telegram-каналы «Brief важное», Brief, «Незыгарь» и «Сирена». Также Минюст признал иностранными агентами журналиста Рината (Рената) Давлетгильдеева и президента группы Zenden Андрея Павлова. По информации ведомства, Давлетгильдеев, Павлов и коллективы четырех Telegram-каналов распространяли ложную информацию о проводимой российскими властями политике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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