РКН: Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку после смены названия
Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или электронного адреса, напоминает Роскомнадзор в комментарии «РИА Новости».
18 августа Telegram-канал «Незыгарь» (признан иноагентом) сменил название на «НZГ». В свою очередь Telegram-канал «BRIEF» (признан иноагентом) был переименован в «ЕЖ/дневник». Как рассказало ведомство, рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по ч. 5 ст. 19.34 КоАП.
16 августа Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов Telegram-каналы «Brief важное», Brief, «Незыгарь» и «Сирена». Также Минюст признал иностранными агентами журналиста Рината (Рената) Давлетгильдеева и президента группы Zenden Андрея Павлова. По информации ведомства, Давлетгильдеев, Павлов и коллективы четырех Telegram-каналов распространяли ложную информацию о проводимой российскими властями политике.