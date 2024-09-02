РКН: Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку после смены названия

18 августа Telegram-канал «Незыгарь» (признан иноагентом) сменил название на «НZГ». В свою очередь Telegram-канал «BRIEF» (признан иноагентом) был переименован в «ЕЖ/дневник». Как рассказало ведомство, рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по ч. 5 ст. 19.34 КоАП.