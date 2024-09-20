Кремль: в России должно делаться все для повышения рождаемости
Повышение рождаемости является приоритетом работы российской власти, для этого должно делаться все необходимое. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение запретить движение чайлдфри.
«Демографическая проблема – это один из главных вызовов, которые стоят перед нами. И, конечно, повышение рождаемости – это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться. Все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», – сказал он.
18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить движение чайлдфри – осознанный отказ от рождения детей. По ее мнению, феминизм на Западе принял «воинствующую» форму и отличается от изначальной идеи – борьба за равноправие женщин.
Российские власти ранее неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. 26 июня, выступая на ПМЮФ, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри оружием против молодого поколения и призвала ее пресекать.