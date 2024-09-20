Кремль: в России должно делаться все для повышения рождаемости

«Демографическая проблема – это один из главных вызовов, которые стоят перед нами. И, конечно, повышение рождаемости – это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться. Все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», – сказал он.