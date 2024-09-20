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Кремль: в России должно делаться все для повышения рождаемости

Ведомости

Повышение рождаемости является приоритетом работы российской власти, для этого должно делаться все необходимое. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение запретить движение чайлдфри.

«Демографическая проблема – это один из главных вызовов, которые стоят перед нами. И, конечно, повышение рождаемости – это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться. Все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», – сказал он.

18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить движение чайлдфри – осознанный отказ от рождения детей. По ее мнению, феминизм на Западе принял «воинствующую» форму и отличается от изначальной идеи – борьба за равноправие женщин.

Российские власти ранее неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. 26 июня, выступая на ПМЮФ, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри оружием против молодого поколения и призвала ее пресекать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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