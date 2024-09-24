Пострадавшие от ботулизма подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе»

В разговоре с изданием директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов, уточнил, что по делу от ответчика был быстро получен отказ удовлетворить требования на досудебном этапе. В общей сложности с конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» подано пять исков от пострадавших, сейчас ожидается регистрация дел. По словам Фельдмана, суммы исков варьируются от 250 000 до 2 млн руб.