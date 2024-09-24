Пострадавшие от ботулизма подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе»
В разговоре с изданием директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов, уточнил, что по делу от ответчика был быстро получен отказ удовлетворить требования на досудебном этапе. В общей сложности с конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» подано пять исков от пострадавших, сейчас ожидается регистрация дел. По словам Фельдмана, суммы исков варьируются от 250 000 до 2 млн руб.
В августе «Ведомости» писали, что более 20 пострадавших от ботулизма готовят коллективные иски к компании. «Кухня на районе» в досудебном порядке уже начала выплачивать отравившимся компенсации. Представитель Destralegal.ru пояснил «Ведомостям», что общая сумма выплаченных денежных средств составила уже около 3 млн руб. Но не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, поэтому через суд решили взыскать больший размер компенсаций.
О массовых отравлениях в России с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня 2024 г. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, двое из них умерли.