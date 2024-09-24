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Пострадавшие от ботулизма подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе»

Ведомости

Пострадавшие в результате массового отравления блюдами сервисов доставки готовой еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») и «Самокат» (ООО «Умный ритейл») подали иски к компаниям. Об этом пишет РБК со ссылкой на картотеку судов общей юрисдикции Москвы.

В разговоре с изданием директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов, уточнил, что по делу от ответчика был быстро получен отказ удовлетворить требования на досудебном этапе. В общей сложности с конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» подано пять исков от пострадавших, сейчас ожидается регистрация дел. По словам Фельдмана, суммы исков варьируются от 250 000 до 2 млн руб.

В августе «Ведомости» писали, что более 20 пострадавших от ботулизма готовят коллективные иски к компании. «Кухня на районе» в досудебном порядке уже начала выплачивать отравившимся компенсации. Представитель Destralegal.ru пояснил «Ведомостям», что общая сумма выплаченных денежных средств составила уже около 3 млн руб. Но не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, поэтому через суд решили взыскать больший размер компенсаций. 

О массовых отравлениях в России с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня 2024 г. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, двое из них умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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