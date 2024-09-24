Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 24,7% за неделю
С 16 по 22 сентября заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 24,7% относительно прошлой недели. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.
В общей сложности зарегистрировано 880 000 случаев, среднероссийский показатель превышен в 40 регионах страны. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – 16,5% от общего числа.
В России также растет заболеваемость COVID-19. За неделю зарегистрировано более 36 000 случаев коронавируса, что на 11,4% больше, чем на предыдущей неделе.
15 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о достаточном количестве препаратов от коронавируса в России. По его словам, самое главное – вовремя начать лечение.
21 сентября Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса XEC. Среди симптомов нового варианта: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль, насморк.
3 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в новых вариантах коронавируса FLiRT выявлена мутация, позволяющая обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.