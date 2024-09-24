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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 24,7% за неделю

Ведомости

С 16 по 22 сентября заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 24,7% относительно прошлой недели. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

В общей сложности зарегистрировано 880 000 случаев, среднероссийский показатель превышен в 40 регионах страны. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – 16,5% от общего числа.

В России также растет заболеваемость COVID-19. За неделю зарегистрировано более 36 000 случаев коронавируса, что на 11,4% больше, чем на предыдущей неделе.

15 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о достаточном количестве препаратов от коронавируса в России. По его словам, самое главное – вовремя начать лечение.

21 сентября Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса XEC. Среди симптомов нового варианта: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль, насморк.

3 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в новых вариантах коронавируса FLiRT выявлена мутация, позволяющая обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. Характерными симптомами для инфекции, вызванной этим вариантом, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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