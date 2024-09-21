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Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса

Ведомости

Новый вариант коронавируса XEC распространяется быстро, проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди симптомов нового варианта «короны»: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль, насморк. «Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3», – уточнили в службе.

По сообщению ведомства, впервые XEC был обнаружен в Германии в июне 2024 г. При этом самые ранние случаи заболевания были зарегистрированы в Италии в мае. Эти образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты коронавируса, только в сентябре.

В мае Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России новых вариантов коронавируса FLiRT (относится к семейству омикрон). Как говорил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, доминирующим в России остается штамм омикрон, включающий варианты FLiRT, на долю которых приходится почти треть случаев. 

Пятая их часть приходится на разновидность JN.1.16.1. В Москве преобладающими являются разновидности JN.1.16.1 и ХВВ*, добавили в службе.

9 сентября «Ведомости» писали, что депутаты Госдумы в течение осенней сессии продолжат сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 перед неделями пленарных заседаний. В мае зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил отменить сдачу ПЦР-тестов в Госдуме. По его словам, ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но при этом депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями, а они тесты не сдают. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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