Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса
Новый вариант коронавируса XEC распространяется быстро, проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Среди симптомов нового варианта «короны»: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль, насморк. «Это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3», – уточнили в службе.
По сообщению ведомства, впервые XEC был обнаружен в Германии в июне 2024 г. При этом самые ранние случаи заболевания были зарегистрированы в Италии в мае. Эти образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты коронавируса, только в сентябре.
В мае Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России новых вариантов коронавируса FLiRT (относится к семейству омикрон). Как говорил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, доминирующим в России остается штамм омикрон, включающий варианты FLiRT, на долю которых приходится почти треть случаев.
Пятая их часть приходится на разновидность JN.1.16.1. В Москве преобладающими являются разновидности JN.1.16.1 и ХВВ*, добавили в службе.
9 сентября «Ведомости» писали, что депутаты Госдумы в течение осенней сессии продолжат сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 перед неделями пленарных заседаний. В мае зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил отменить сдачу ПЦР-тестов в Госдуме. По его словам, ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но при этом депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями, а они тесты не сдают.