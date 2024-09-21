Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса

9 сентября «Ведомости» писали, что депутаты Госдумы в течение осенней сессии продолжат сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 перед неделями пленарных заседаний. В мае зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил отменить сдачу ПЦР-тестов в Госдуме. По его словам, ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но при этом депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями, а они тесты не сдают.