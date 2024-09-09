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Депутаты Госдумы продолжат сдавать тесты на ковид перед пленарными заседаниями

Ведомости

Депутаты Госдумы в течение осенней сессии продолжат сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 перед неделями пленарных заседаний. Об этом сообщил «Ведомостям» один из депутатов.

Первые тесты депутатам начнут делать уже 16 сентября.

В мае зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил отменить сдачу ПЦР-тестов в Госдуме. По его словам, ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но при этом депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями, а они тесты не сдают. Куринный задался вопросом, «зачем на это тратить государственные деньги».

Депутаты еженедельно по понедельникам с 8:00 до 11:00 перед неделей пленарных заседаний сдают ПЦР-тесты в Госдуме. Во время пандемии коронавируса в Госдуме ограничивали проход граждан, депутаты должны были проходить ПЦР-тестирование перед пленарными заседаниями. Затем по мере снижения заболеваемости практика сдачи ПЦР-тестов в Думе прекратилась. Вновь депутаты начали сдавать тесты на коронавирус перед пленарными заседаниями в ноябре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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