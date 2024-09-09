Депутаты Госдумы продолжат сдавать тесты на ковид перед пленарными заседаниями

В мае зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил отменить сдачу ПЦР-тестов в Госдуме. По его словам, ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но при этом депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями, а они тесты не сдают. Куринный задался вопросом, «зачем на это тратить государственные деньги».