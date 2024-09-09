Депутаты Госдумы продолжат сдавать тесты на ковид перед пленарными заседаниями
Депутаты Госдумы в течение осенней сессии продолжат сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 перед неделями пленарных заседаний. Об этом сообщил «Ведомостям» один из депутатов.
Первые тесты депутатам начнут делать уже 16 сентября.
В мае зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил отменить сдачу ПЦР-тестов в Госдуме. По его словам, ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но при этом депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями, а они тесты не сдают. Куринный задался вопросом, «зачем на это тратить государственные деньги».
Депутаты еженедельно по понедельникам с 8:00 до 11:00 перед неделей пленарных заседаний сдают ПЦР-тесты в Госдуме. Во время пандемии коронавируса в Госдуме ограничивали проход граждан, депутаты должны были проходить ПЦР-тестирование перед пленарными заседаниями. Затем по мере снижения заболеваемости практика сдачи ПЦР-тестов в Думе прекратилась. Вновь депутаты начали сдавать тесты на коронавирус перед пленарными заседаниями в ноябре 2023 г.