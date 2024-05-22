Депутаты предложили прекратить сдавать ПЦР-тесты в Госдуме

Депутаты предложили прекратить сдавать ПЦР-тесты в ГосдумеС таким предложением выступили представители КПРФ
Депутаты предложили отменить сдачу ПЦР-тестов в Госдуме. В начале пленарного заседания при обсуждении повестки, которое проходит в закрытом от СМИ режиме, эту тему поднял депутат, зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).
Об этом «Ведомостям» рассказали двое депутатов Госдумы. Куринный предложил больше не сдавать депутатам ПЦР-тестирование. По его словам, ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но при этом депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями – а они тесты не сдают. Куринный задался вопросом, «зачем на это тратить государственные деньги».
Пленарное заседание 22 мая ведет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, поскольку спикер нижней палаты Вячеслав Володин находится в Иране на похоронах президента страны Эбрахима Раиси. Жуков поручил аппарату Госдумы проработать вопрос о ПЦР-тестировании с Минздравом.
Депутаты еженедельно по понедельникам с 8 до 11 утра перед неделей пленарных заседаний сдают ПЦР-тесты в Госдуме. Во время пандемии коронавируса в Госдуме ограничивали проход граждан, депутаты должны были проходить ПЦР-тестирование перед пленарными заседаниями. Затем по мере снижения заболеваемости практика сдачи ПЦР-тестов в Думе прекратилась. Вновь депутаты начали сдавать тесты на коронавирус перед пленарными заседаниями в ноябре 2023 г.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом 21 мая сообщил, что за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 выросла по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%. Увеличение заболеваемости было в 53 субъектах, в том числе в 21 регионе более, чем в среднем по стране. По данным оперштаба, за прошлую неделю от коронавируса умерли 54 человека, госпитализированы были 2469 пациентов по всей России. Из них в Москве было 1915 случаев заражения, что на 54% больше, чем за неделю до этого.