Депутаты предложили прекратить сдавать ПЦР-тесты в Госдуме

Оперштаб по борьбе с коронавирусом 21 мая сообщил, что за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 выросла по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%. Увеличение заболеваемости было в 53 субъектах, в том числе в 21 регионе более, чем в среднем по стране. По данным оперштаба, за прошлую неделю от коронавируса умерли 54 человека, госпитализированы были 2469 пациентов по всей России. Из них в Москве было 1915 случаев заражения, что на 54% больше, чем за неделю до этого.