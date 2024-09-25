Минтранс: стоимость билета на ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит 8905 рублей
Билет на ВСМ Москва – Санкт-Петербург на момент запуска в 2028 г. будет стоить 8905 руб. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на пленарном заседании Госдумы.
«Стоимость билета на начало движения, оно запланировано на III квартал 2028 г., составляет 8905 руб. в сегодняшних расчетах», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Зверев добавил, что индексация будет в виде обычного ежегодного роста тарифов, который происходит на пассажирские перевозки. В стоимость закладывается ряд параметров, в том числе комфорт, ценовая доступность и частотность.
Вице-премьер России Виталий Савельев в интервью ТАСС говорил, что стоимость проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит около 10 000 руб. По его словам, такая стоимость была определена исходя из рассчитанной математической модели.
Президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Протяженность новой ветки составит 680 км. Составы будут двигаться по ней со скоростью от 200 до 400 км в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут. Ожидается, что магистраль будет запущена в 2028 г.
По ВСМ будут ходить высокоскоростные поезда «Белый кречет». Макет его головного вагона был представлен 30 августа на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Начало производства первого образца запланировано на I квартал 2026 г. По словам главы РЖД Олега Белозерова, поезд для ВСМ будет отличаться высоким уровнем локализации, а ключевыми производителями всех систем и компонентов станут российские компании.