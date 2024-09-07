Старовойт допустил строительство ВСМ на юг для сокращения времени в пути

В России планируют построить пять ВСМ. 14 марта президент РФ Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Президент особо подчеркнул важность применения в строительстве российских разработок и оборудования. После ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет построена магистраль из столицы в Екатеринбург, а затем в Адлер, Минск и Рязань.