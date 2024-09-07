Старовойт допустил строительство ВСМ на юг для сокращения времени в пути
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может быть проложена на юг России для сокращения времени в пути поездов до 16 часов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В России планируют построить пять ВСМ. 14 марта президент РФ Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Президент особо подчеркнул важность применения в строительстве российских разработок и оборудования. После ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет построена магистраль из столицы в Екатеринбург, а затем в Адлер, Минск и Рязань.
8 июля Старовойт назвал строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом новой эрой развития России. В том числе, по его словам, в рамках строительства будут обкатываться новые технологии, важные с точки зрения импортозамещения и обеспечения независимости от иностранных поставщиков.