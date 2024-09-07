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Старовойт допустил строительство ВСМ на юг для сокращения времени в пути

Ведомости

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может быть проложена на юг России для сокращения времени в пути поездов до 16 часов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В России планируют построить пять ВСМ. 14 марта президент РФ Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Президент особо подчеркнул важность применения в строительстве российских разработок и оборудования. После ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет построена магистраль из столицы в Екатеринбург, а затем в Адлер, Минск и Рязань.

8 июля Старовойт назвал строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом новой эрой развития России. В том числе, по его словам, в рамках строительства будут обкатываться новые технологии, важные с точки зрения импортозамещения и обеспечения независимости от иностранных поставщиков.

3 сентября РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщила, что в среднем ежегодно для строительства сети ВСМ в России потребуется почти 38 900 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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