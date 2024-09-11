Савельев назвал примерную стоимость проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Билет на поезд на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет стоит в пределах 10 000 руб. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в интервью ТАСС.
«Билет примерно будет стоить в пределах 10 000 руб.», – сказал он.
По словам Савельева, такая стоимость была определена исходя из рассчитанной математической модели. Вице-премьер отметил, что вложения в ВСМ ожидаются «достаточно серьезные». Только на строительство уйдет 1,5 трлн руб., а вместе с сопутствующими затратами – 1,755 трлн руб.
Президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург 14 марта. Протяженность новой ветки составит 680 км. Составы будут двигаться по ней со скоростью от 200 до 400 км в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут. Ожидается, что магистраль будет запущена в 2028 г.
По ВСМ будут ходить высокоскоростные поезда «Белый кречет». Макет его головного вагона был представлен 30 августа на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Начало производства первого образца запланировано на I квартал 2026 г. По словам главы РЖД Олега Белозерова, поезд для ВСМ будет отличаться высоким уровнем локализации, а ключевыми производителями всех систем и компонентов станут российские компании.