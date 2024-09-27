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Французский миллиардер Ньель подтвердил свою помощь Дурову

Ведомости

Французский миллиардер, основатель Iliad Ксавье Ньель рассказал в интервью BFM TV, что помог основателю Telegram Павлу Дурову, когда того задержали во Франции в конце августа.

Ньель заявил, что для него Дуров «не перешел черту», поскольку он не признан виновным. Опираясь на собственный опыт (в 2012 г. миллиардер был приговорен к двум годам тюрьмы условно за хищение доходов от пип-шоу. – «Ведомости»), бизнесмен отметил, что когда у человека возникают проблемы с законом, все отворачиваются от него.

«Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут», – подчеркнул он.

В чем именно заключалась помощь Дурову, Ньель не уточнил. По его мнению, это относится к личной жизни основателя Telegram, поэтому за подробностями следует обратиться к нему.

Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. По данным AFP, Дуров попросил полицию проинформировать Ньеля о том, что находится под стражей. Считается, что миллиардер близок с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. При этом Дурова отпустили из-под стражи. Парижский суд запретил ему покидать Францию, но обязал внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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