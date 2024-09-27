Французский миллиардер Ньель подтвердил свою помощь Дурову

Ньель заявил, что для него Дуров «не перешел черту», поскольку он не признан виновным. Опираясь на собственный опыт (в 2012 г. миллиардер был приговорен к двум годам тюрьмы условно за хищение доходов от пип-шоу. – «Ведомости»), бизнесмен отметил, что когда у человека возникают проблемы с законом, все отворачиваются от него.