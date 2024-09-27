Французский миллиардер Ньель подтвердил свою помощь Дурову
Французский миллиардер, основатель Iliad Ксавье Ньель рассказал в интервью BFM TV, что помог основателю Telegram Павлу Дурову, когда того задержали во Франции в конце августа.
Ньель заявил, что для него Дуров «не перешел черту», поскольку он не признан виновным. Опираясь на собственный опыт (в 2012 г. миллиардер был приговорен к двум годам тюрьмы условно за хищение доходов от пип-шоу. – «Ведомости»), бизнесмен отметил, что когда у человека возникают проблемы с законом, все отворачиваются от него.
«Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут», – подчеркнул он.
В чем именно заключалась помощь Дурову, Ньель не уточнил. По его мнению, это относится к личной жизни основателя Telegram, поэтому за подробностями следует обратиться к нему.
Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. По данным AFP, Дуров попросил полицию проинформировать Ньеля о том, что находится под стражей. Считается, что миллиардер близок с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. При этом Дурова отпустили из-под стражи. Парижский суд запретил ему покидать Францию, но обязал внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.