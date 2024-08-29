AFP: Дуров просил проинформировать о своем задержании Ксавье Ньеля

Дуров покинул Россию в 2014 г. Помимо паспорта РФ, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. На время следствия парижский суд изъял у предпринимателя все паспорта. Основатель Telegram также обязан проживать по установленному судом адресу и соблюдать график.