AFP: Дуров просил проинформировать о своем задержании Ксавье Ньеля
Основатель Telegram Павел Дуров просил полицию проинформировать основателя Iliad Ксавье Ньеля о том, что находится под стражей. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Ньель считается близким к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявлял, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент «О цифровых услугах». По его словам, утверждения о том, что предприниматель несет ответственность за злоупотребления, которые совершаются на платформе, абсурдны.
Дуров покинул Россию в 2014 г. Помимо паспорта РФ, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. На время следствия парижский суд изъял у предпринимателя все паспорта. Основатель Telegram также обязан проживать по установленному судом адресу и соблюдать график.