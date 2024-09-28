При обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова нашли оружие
Во время обысков по адресам проживания бывшего министра обороны РФ Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела о взятках изъяли огнестрельное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу», – сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина. На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.
24 сентября «РИА Новости» сообщило, что по делу бывшего замминистра арестовали земельный участок площадью 82 000 кв. м, загородный дом площадью 2500 кв. м и другие активы. Затем стало известно об обнаружении во время обысков крупных сумм денег наличными.