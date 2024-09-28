Меликов пообещал выплатить по 1 млн рублей семьям погибших после взрыва на АЗС
Родственники погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале получат по 1 млн руб., пострадавшим выплатят от 250 000 до 500 000 руб., сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Правительство региона уже вчера предложило вариант по мерам поддержки. <…> По 1 млн руб. мы выделяем семьям погибших и от 250 000 до 500 000 – пострадавшим в зависимости от травм», – сказал глава республики (цитата по ТАСС).
Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). К утру 28 сентября количество погибших выросло до 12 человек, еще 23 жителя пострадали, сообщало МЧС России. Позже в ведомстве рассказали об обнаружении еще одного погибшего.
Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившимся понесут наказание в рамках закона, а пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь.
Взрывы на автозаправках в Дагестане происходили и раньше. Так, 14 августа 2023 г. в автосервисе на окраине Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. В результате произошел взрыв и огонь перешел на расположенную рядом автозаправку. От взрыва АЗС в пригороде Махачкалы погибли 35 человек, пострадали более 100.