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СК: на месте взрыва АЗС в Дагестане не найдено следов взрывчатки

Ведомости

Следов взрывчатых веществ на месте взрыва АЗС в Махачкале не обнаружено. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено», – сказано в сообщении.

Следователи продолжают осматривать место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего. Кроме того, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются причастные лица.

Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). К утру 28 сентября количество погибших выросло до 12 человек, еще 23 жителя пострадали, сообщало МЧС России. Позже в ведомстве рассказали об обнаружении еще одного погибшего.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившимся понесут наказание в рамках закона, а семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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