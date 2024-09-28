СК: на месте взрыва АЗС в Дагестане не найдено следов взрывчатки
Следов взрывчатых веществ на месте взрыва АЗС в Махачкале не обнаружено. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.
«По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено», – сказано в сообщении.
Следователи продолжают осматривать место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего. Кроме того, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются причастные лица.
Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). К утру 28 сентября количество погибших выросло до 12 человек, еще 23 жителя пострадали, сообщало МЧС России. Позже в ведомстве рассказали об обнаружении еще одного погибшего.
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившимся понесут наказание в рамках закона, а семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб.