В Пакистане при крушении вертолета с российским экипажем погибли шесть человек

31 августа вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-аэро» потерпел крушение во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку «Николаевка». На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Обломки вертолета были обнаружены 1 сентября. 2 сентября были обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета.