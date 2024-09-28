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В Пакистане при крушении вертолета с российским экипажем погибли шесть человек

Ведомости

Шесть человек погибли и восемь пострадали в результате крушения вертолета Ми-8 с российским экипажем на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Вертолет принадлежит компании по разработке и добыче нефти Mari Petroleum Limited, рассказал телеканалу ее представитель. Инцидент произошел рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва. Причиной крушения стали технические причины, хвост вертолета зацепился за землю во время экстренной посадки.

Пострадавшие в результате крушения пассажиры доставлены в больницу. Начато расследование произошедшего.

31 августа вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-аэро» потерпел крушение во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку «Николаевка». На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Обломки вертолета были обнаружены 1 сентября. 2 сентября были обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным ведомства, крушение вертолета могло произойти из-за технической неисправности или нарушения правил пилотирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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