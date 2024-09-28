В Пакистане при крушении вертолета с российским экипажем погибли шесть человек
Шесть человек погибли и восемь пострадали в результате крушения вертолета Ми-8 с российским экипажем на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Вертолет принадлежит компании по разработке и добыче нефти Mari Petroleum Limited, рассказал телеканалу ее представитель. Инцидент произошел рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва. Причиной крушения стали технические причины, хвост вертолета зацепился за землю во время экстренной посадки.
Пострадавшие в результате крушения пассажиры доставлены в больницу. Начато расследование произошедшего.
31 августа вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-аэро» потерпел крушение во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку «Николаевка». На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Обломки вертолета были обнаружены 1 сентября. 2 сентября были обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета.
СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным ведомства, крушение вертолета могло произойти из-за технической неисправности или нарушения правил пилотирования.