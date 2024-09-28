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МЧС России сообщило о ликвидации пожара на АЗС в Дагестане

Ведомости

Пожарные ликвидировали возгорание на АЗС в Махачкале. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

К утру 28 сентября количество погибших выросло до 12 человек, еще 23 жителя пострадали. Позже МЧС сообщило об обнаружении еще одного погибшего.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившимся понесут наказание в рамках закона, а семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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