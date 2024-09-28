МЧС России сообщило о ликвидации пожара на АЗС в Дагестане

Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).