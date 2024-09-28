МЧС России сообщило о ликвидации пожара на АЗС в Дагестане
Пожарные ликвидировали возгорание на АЗС в Махачкале. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.
Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
К утру 28 сентября количество погибших выросло до 12 человек, еще 23 жителя пострадали. Позже МЧС сообщило об обнаружении еще одного погибшего.
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившимся понесут наказание в рамках закона, а семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб.