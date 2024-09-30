Число жертв урагана «Хелен» выросло до 116 человек
Наибольшее число жертв зафиксировано в Северной Каролине (погибли 46 человек), Южной Каролине (27 человек), Джорджии (25) и Флориде (13). Среди погибших есть спасатели.
CBS News пишет, что «Хелен» также вызвал масштабные разрушения и отключения электричества у нескольких миллионов человек. На юго-востоке США продолжаются спасательные операции, также идет работа по восстановлению света и расчистке дорог.
Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение во Флориде, Джорджии, Алабаме, Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси. В эти штаты направлены более 800 сотрудников федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях для ликвидации последствий урагана.
Moody's Analytics оценивает ущерб имуществу от «Хелен» в $15-26 млрд. По оценке компании AccuWeather, общий ущерб может составить от $95 млрд до $110 млрд.
Ураган «Хелен» обрушился на США вечером 26 сентября. Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал «Хелен» одним из самых сильных штормов в современной истории для некоторых районов штата. По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, сейчас без света остаются около 2,1 млн жителей юго-востока США.