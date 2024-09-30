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Число жертв урагана «Хелен» выросло до 116 человек

Ведомости

В результате урагана «Хелен» погибли по меньшей мере 116 человек. Об этом сообщает CBS News.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Северной Каролине (погибли 46 человек), Южной Каролине (27 человек), Джорджии (25) и Флориде (13). Среди погибших есть спасатели.

CBS News пишет, что «Хелен» также вызвал масштабные разрушения и отключения электричества у нескольких миллионов человек. На юго-востоке США продолжаются спасательные операции, также идет работа по восстановлению света и расчистке дорог.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение во Флориде, Джорджии, Алабаме, Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси. В эти штаты направлены более 800 сотрудников федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях для ликвидации последствий урагана.

Moody's Analytics оценивает ущерб имуществу от «Хелен» в $15-26 млрд. По оценке компании AccuWeather, общий ущерб может составить от $95 млрд до $110 млрд.

Ураган «Хелен» обрушился на США вечером 26 сентября. Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал «Хелен» одним из самых сильных штормов в современной истории для некоторых районов штата. По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, сейчас без света остаются около 2,1 млн жителей юго-востока США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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