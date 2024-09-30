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В Непале 170 человек погибли в результате наводнения

Ведомости

Сильные дожди в Непале стали причиной наводнений и оползней, в результате которых погибли 170 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на МВД страны.

По меньшей мере 35 человек находились в трех транспортных средствах, когда оползень сошел на трассу к югу от Катманду. Сейчас спасательные службы при помощи бульдозеров расчищают несколько заблокированных автомагистралей. Катманду отрезан от остальной части страны.

Пропавшими без вести числятся еще 42 человека. При этом удалось спасти более 3000 жителей.

С 27 сентября в Непале выпало рекордное с 2002 г. количество осадков – 240 мм. В результате из берегов вышла река Багмати, затопив близлежащие дома и автомобили. Местным жителям пришлось забраться на крыши домов, чтобы спастись от стихии.

В спасательной операции участвуют более 3000 сотрудников службы безопасности, также используются вертолеты и моторные лодки. Волонтеры и сотрудники международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца раздают гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения.

С вечера 27 сентября аэропорт Катманду полностью прекратил работу, было отменено более 150 рейсов. Но уже к утру воскресенья полеты возобновились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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