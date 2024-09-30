В Непале 170 человек погибли в результате наводнения

По меньшей мере 35 человек находились в трех транспортных средствах, когда оползень сошел на трассу к югу от Катманду. Сейчас спасательные службы при помощи бульдозеров расчищают несколько заблокированных автомагистралей. Катманду отрезан от остальной части страны.