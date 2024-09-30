В Непале 170 человек погибли в результате наводнения
Сильные дожди в Непале стали причиной наводнений и оползней, в результате которых погибли 170 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на МВД страны.
По меньшей мере 35 человек находились в трех транспортных средствах, когда оползень сошел на трассу к югу от Катманду. Сейчас спасательные службы при помощи бульдозеров расчищают несколько заблокированных автомагистралей. Катманду отрезан от остальной части страны.
Пропавшими без вести числятся еще 42 человека. При этом удалось спасти более 3000 жителей.
С 27 сентября в Непале выпало рекордное с 2002 г. количество осадков – 240 мм. В результате из берегов вышла река Багмати, затопив близлежащие дома и автомобили. Местным жителям пришлось забраться на крыши домов, чтобы спастись от стихии.
В спасательной операции участвуют более 3000 сотрудников службы безопасности, также используются вертолеты и моторные лодки. Волонтеры и сотрудники международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца раздают гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения.
С вечера 27 сентября аэропорт Катманду полностью прекратил работу, было отменено более 150 рейсов. Но уже к утру воскресенья полеты возобновились.