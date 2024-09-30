Песков: ВСУ намеренно пытаются уничтожать российских военкоров

«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами, по всей видимости, преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане вооруженные силы Украины ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», – сказал Песков.