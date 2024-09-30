Песков: ВСУ намеренно пытаются уничтожать российских военкоров
Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально выслеживают и пытаются ликвидировать российских военных корреспондентов. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнее ранение корреспондента этой газеты Дениса Кулаги в Донецкой народной республике (ДНР) в зоне военной операции.
«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами, по всей видимости, преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане вооруженные силы Украины ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», – сказал Песков.
Ранее 30 сентября «Известия» сообщили, что журналист передвигался на квадроцикле, когда в него прилетел FPV-дрон. Кулага получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. Его госпитализировали. Жизни корреспондента ничего не угрожает, заявили в издании.
7 августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный также был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. У журналиста диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Его доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября «РИА Новости» сообщило о выписке Поддубного из больницы.