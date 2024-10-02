В аэропорту Японии произошел взрыв

В середине августа 2024 г. новый аэропорт «Титосэ» в Хоккайдо приостановил работу после того, как в одном из магазинов в зоне ожидания вылетов внутренних рейсов пропали ножницы. Это привело к многочасовому досмотру из опасений, что потенциальный террорист мог взять инструмент и использовать его в качестве оружия на борту самолета. В результате были отменены десятки рейсов, сотни – задержаны. Ножницы нашли на следующий день сотрудники того же магазина.