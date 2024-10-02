В аэропорту Японии произошел взрыв
На рулежной дорожке, ведущей к взлетно-посадочной полосе, в аэропорту японской префектуры Миядзаки прогремел взрыв, а затем поднялся столб дыма. Об этом сообщает NHK со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Инцидент произошел 2 октября около 8 часов утра (около 2:00 мск). Никто не пострадал, но было повреждено асфальтовое покрытие. В аэропорту сообщили, что поврежденный кусок имеет овальную форму – примерно 7 на 4 кв. м и глубиной около 1 м.
На данный момент взлетно-посадочная полоса закрыта, по меньшей мере 41 рейс отменен. Когда аэропорт возобновит работу, неизвестно. Ведется расследование произошедшего.
Причины взрыва не уточняются. Газета Asahi со ссылкой на полицию Миядзаки пишет, что ранее в районе аэропорта находили неразорвавшиеся боеприпасы. Аэропорт находится на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.
В середине августа 2024 г. новый аэропорт «Титосэ» в Хоккайдо приостановил работу после того, как в одном из магазинов в зоне ожидания вылетов внутренних рейсов пропали ножницы. Это привело к многочасовому досмотру из опасений, что потенциальный террорист мог взять инструмент и использовать его в качестве оружия на борту самолета. В результате были отменены десятки рейсов, сотни – задержаны. Ножницы нашли на следующий день сотрудники того же магазина.