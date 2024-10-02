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В аэропорту Японии произошел взрыв

Ведомости

На рулежной дорожке, ведущей к взлетно-посадочной полосе, в аэропорту японской префектуры Миядзаки прогремел взрыв, а затем поднялся столб дыма. Об этом сообщает NHK со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Инцидент произошел 2 октября около 8 часов утра (около 2:00 мск). Никто не пострадал, но было повреждено асфальтовое покрытие. В аэропорту сообщили, что поврежденный кусок имеет овальную форму – примерно 7 на 4 кв. м и глубиной около 1 м.

На данный момент взлетно-посадочная полоса закрыта, по меньшей мере 41 рейс отменен. Когда аэропорт возобновит работу, неизвестно. Ведется расследование произошедшего.

Причины взрыва не уточняются. Газета Asahi со ссылкой на полицию Миядзаки пишет, что ранее в районе аэропорта находили неразорвавшиеся боеприпасы. Аэропорт находится на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.

В середине августа 2024 г. новый аэропорт «Титосэ» в Хоккайдо приостановил работу после того, как в одном из магазинов в зоне ожидания вылетов внутренних рейсов пропали ножницы. Это привело к многочасовому досмотру из опасений, что потенциальный террорист мог взять инструмент и использовать его в качестве оружия на борту самолета. В результате были отменены десятки рейсов, сотни – задержаны. Ножницы нашли на следующий день сотрудники того же магазина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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