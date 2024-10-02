Экс-офицер Росгвардии Гамаюнов частично признал вину по делу о мошенничестве
Бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов, арестованный по делу о мошенничестве, частично признал вину в участии в преступной группе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Вину в инкриминируемых преступлениях Гамаюнов признал частично», – сказал собеседник агентства.
Гамаюнов был арестован 235-м гарнизонным военным судом 30 сентября. Гамаюнова подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии. Полковник останется в СИЗО до 26 ноября.
1 октября глава комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что Гамаюнов обвиняется в мошенничестве на около 80 млн руб. По данным депутата, группа состояла из сотрудников нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии (в том числе Департамент госзакупок, Главное управление авиации) и коммерсантов.
«Первые помогали вторым заключать госконтракты на заведомо невыгодных для государства условиях. Так, только при поставке оборудования для аэродромов завышение цены составило 79,9 млн руб. (40% общего объема госконтрактов)», – написал он в Telegram.