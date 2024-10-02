Экс-офицер Росгвардии Гамаюнов частично признал вину по делу о мошенничестве

1 октября глава комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что Гамаюнов обвиняется в мошенничестве на около 80 млн руб. По данным депутата, группа состояла из сотрудников нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии (в том числе Департамент госзакупок, Главное управление авиации) и коммерсантов.